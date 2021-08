Les bourses mondiales méconnues: Riyad (5/8)

Les premiers échanges réalisés sur la Bourse saoudienne remontent à 1954. Jusqu’en 1980, elle demeure toutefois un marché informel avec à peine 14 actions cotées dans les années 70 . Baptisée Tadawul en 2007, la Bourse de Ryad est désormais une des plus importantes du monde, figurant à la 12 e place devant la Deutsche Boerse en 2020 .

Saudi Aramco

Cette position dans le top mondial, le Tadawul la doit avant tout à Saudi Aramco qui représente plus de 70% de sa capitalisation totale . Lors de son introduction en Bourse en 2019, le géant pétrolier était la première entreprise du monde avec une valorisation proche de 2.000 milliards de dollars.

Dans la hiérarchie mondiale des entreprises, Saudi Aramco s’est ainsi fait dépasser par Apple et Microsoft malgré un dividende annuel record de 75 milliards de dollars pour l’ensemble de ses actionnaires.

Économie traditionnelle

Saudi Aramco n’est pourtant pas la principale action du MSCI Tadawul 30, la faible proportion de titres cotés (à peine 2% du capital) limitant sa pondération. Les principales entreprises de l’indice sont les banques Al Rajhi Bank – leader mondial de la finance islamique – et National Commercial , le groupe chimique SABIC et l’opérateur Saudi Telecom . Elles représentent la moitié de l’indice phare de la Bourse de Ryad, voire près de 60% en y ajoutant Saudi Aramco.

Parmi les autres valeurs, on trouve en grande partie des entreprises du secteur financier et de l’industrie des matériaux de base dont le poids total au sein du Tadawul 30 est de respectivement 46% et 25%. Bien que l’économie saoudienne soit extrêmement dépendante du pétrole, l’énergie ne représente directement que 9% de l’indice. Des secteurs comme les technologies, la santé ou les produits de consommation sont (quasiment) inexistants.