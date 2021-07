Les bourses mondiales méconnues: Sao Paulo (3/8)

Vale et Petrobras

Vale représente à lui seul près d'un huitième de l'indice, le géant minier étant en vue depuis l'automne dernier, grâce notamment à l'envolée du prix du minerai de fer, dont il est le premier producteur mondial. Derrière, Petrobras occupe toujours la deuxième position –en additionnant action ordinaire et préférentielle – malgré les nombreux déboires connus depuis plus de 10 ans. Le géant pétrolier brésilien a connu son heure de gloire en 2008, après plusieurs importantes découvertes au large des côtes brésiliennes. La chute du prix du baril et une série de scandales de corruption impliquant des politiques de premier plan, qui ont aussi éclaboussé Vale ou AmBev, ont toutefois plombé le titre. Les investisseurs et analystes se montrent toujours hésitants face aux perspectives du pétrole et aux craintes entourant la gouvernance du groupe.