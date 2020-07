Les bourses voient le verre à moitié plein (débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont préféré l'optimisme face aux nouvelles inquiétantes sur le front des contaminations au coronavirus. Les intervenants de marché ont continué de voir le verre à moitié plein pour débuter une semaine qui sera riche en indicateurs économiques et verra tomber les premiers résultats des entreprises américaines au deuxième trimestre. Ils privilégient toujours les annonces encourageantes comme celles de Gilead Sciences sur son traitement expérimental remdesivir.

À Paris, le CAC 40 a pris 1,73%. À Francfort, le DAX a gagné 1,32% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 1,35%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a avancé de 1,63% et le Stoxx 600 de 1%.

Tous les indices sectoriels européens ont terminé dans le vert, à commencer par celui des ressources de base (+1,73%), qui a profité des espoirs de redressement en Chine et de la hausse des cours des métaux industriels. Soutenues par les espoirs d'un vaccin, les valeurs pharmaceutiques ont été en hausse, à l'instar d' AstraZeneca (+0,74%) et GlaxoSmithKline ( +1,42% )

Du côté du CAC 40, les plus fortes progressions ont été signées par ArcelorMittal et Safran qui ont pris respectivement 4,03% et 4,87%.