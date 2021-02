Les brokers sanctionnent Galapagos | KBC sous pression | Target baissé pour UCB (+Briefing)

Petite hausse ce jeudi matin sur les marchés européens qui font face à une avalanche de résultats d'entreprises. Bruxelles est en nette baisse à cause de KBC et de Galapagos.

Dans le bas du tableau, on épinglera la présence d’ Asit (-5,3%), de Smartphoto (-4,2%) et d’ Eurocommercial (-3,3%).

Le briefing actions belges

> KBC met la main sur l'assurance-vie de NN en Bulgarie. KBC annonce avoir réalisé un résultat net de 1,44 milliard d'euros en 2020 et racheté les activités d'assurance-pension et d'assurance-vie de NN en Bulgarie. Notre article .

>Pour aider les écoles et les accompagner dans leur transformation digitale, Proximus et Signpost s'associent et lancent Academic Connect, une offre qui regroupe toutes les facettes de la connectivité et de l'ICT dans une solution digitale unique et intégrée pour l’enseignement. Le communiqué.