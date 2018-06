Les champagnes Vranken à la rescousse de Codorniu

Offre de 270 millions d'euros

Certains parmi ceux-ci sont las d’attendre le paiement de dividendes qui ne sont plus distribués depuis des années alors qu’ils sont taxés sur leurs participations en action. Le fonds d’investissement américain Carlyle s’est dit prêt à racheter les minoritaires mécontents mais son ambition est plus vaste. Il vise le rachat de tout le groupe et a déposé une offre "non sollicitée" de 230 millions d’euros en mars, majorée de 40 millions, quelques semaines plus tard.