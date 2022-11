Les champions du cash de la Bourse de Bruxelles

La hausse des taux et la menace de récession ont fait prendre de la valeur aux liquidités inscrites aux bilans des entreprises. Non seulement le cash ne coûte plus d’argent, mais il génère à nouveau un rendement. Il protège les entreprises pendant les périodes difficiles et leur permet de continuer à investir. Qui sont les as de la tirelire à la Bourse de Bruxelles? Et quelles sont les entreprises qui naviguent dans des eaux dangereuses?