Les chiffres de l'inflation américaine bien reçus en bourse

Les actions européennes ont poursuivi sur leur lancée mercredi, sans qu'un secteur se distingue particulièrement par rapport aux autres. La tendance positive a semblé dictée par une forme de soulagement après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis . La hausse des prix à la consommation a atteint 5,4% sur un an en juillet et 0,5% sur un mois, ce qui est à peu près conforme aux attentes.

La menace de l'inflation est l'un des risques qui préoccupent le plus les investisseurs dans le contexte de la reprise économique consécutive à la récession due à la crise sanitaire. La crainte principale est qu'un dérapage des prix contraigne les banques centrales à réduire leur soutien monétaire plus tôt que prévu, ce qui découragerait l'investissement dans les actions et pourrait faire reculer les cours de ces dernières. Les chiffres publiés mercredi aux USA ont donc permis d'éloigner quelque peu cette menace , ce qui explique l'optimisme modéré affiché dans les salles de marché.

Dividende chez ABN Amro

Dans cet environnement porteur, l'indice Stoxx 600 des plus grandes capitalisations d'Europe a progressé de 0,42%. Il s'agit de la huitième hausse d'affilée de l'indice européen, qui affiche ainsi autant de records historiques consécutifs. Une telle série de hausses à la suite n'avait plus été observée depuis près de deux mois.

Dans le détail des variations les plus marquantes du jour, on retiendra la forte hausse d' ABN Amro , qui a grimpé de 8,60%. La banque est revenue aux bénéfices au deuxième trimestre après avoir subi une légère perte à la même époque de l'année en 2020. Elle en a profité pour annoncer la distribution d'un dividende de 68 centimes par action au titre de l'exercice 2019. ABN Amro a pu dégager des liquidités en récupérant des provisions qui avaient été réalisées pour couvrir des crédits douteux l'an dernier au cœur de la crise sanitaire.

Prévisions décevantes

À l'opposé, Thyssenkrupp a fini dans le peloton de queue avec une baisse de 5,43% en clôture. Le sidérurgiste a pourtant publié de bons résultats mais ce sont ses prévisions qui ont heurté les investisseurs. Le groupe allemand a averti qu'il ne pourrait pas profiter rapidement de la montée des prix des matières premières à cause des contrats à long terme dans lesquels il est engagé. "La structure de nos contrats à long terme implique qu'il y aura un retard dans la transmission de la hausse des prix des matières premières et de l'acier à nos ventes et bénéfices", a indiqué le directeur financier de Thyssenkrupp, Klaus Keysberg, dans un communiqué. "L'effet positif sur les résultats se produira. Nous l'observerons juste plus tard que nos concurrents."