Les cinq actions belges les plus "shortées"

Le classement des cinq actions belges qui sont le plus dans le collimateur des vendeurs à découvert ("shorteurs") a été complètement chamboulé en moins de trois mois.

Depuis notre dernier tour d’horizon qui remonte à la mi-mai , le classement des actions belges les plus prisées par les "shorteurs" a été complètement chamboulé. Il y a un peu moins de trois mois, Nyrstar occupait la première marche du podium, suivie par IBA , Bekaert , Biocartis et Melexis .

Avant de découvrir le nouveau top 5, rappelons que les "shorteurs" - vendeurs à découvert en français - spéculent sur la baisse d’une action. Ils empruntent des titres de la société visée, les vendent sur le marché en espérant les racheter moins cher et empocher la différence lorsqu’ils les restituent.

Pour les sociétés belges cotées, ces fonds spéculatifs sont tenus de communiquer leurs positions égales ou supérieures à 0,50% du capital auprès du gendarme des marchés, la FSMA . Les positions plus petites échappent donc au radar officiel.

Ontex: rumeurs d'OPA

Cette fois, c’est Ontex qui est devenue la cible privilégiée de ces spéculateurs avec trois fonds détenant une position totale de 4,65% du capital. Le 31 juillet dernier, le groupe spécialisé dans les produits d’hygiène personnelle jetables a pourtant publié des résultats semestriels jugés rassurants par le marché. Le titre a bondi de plus de 11% ce jour-là.

Nyrstar vidée de sa substance

Ralentissement chez Melexis

Le situation de Melexis reste délicate, ce qui profite à quatre "hedge funds" qui détiennent ensemble une position vendeuse représentant 4,07% du capital. Spécialisée dans les puces pour le secteur automobile, son activité reste tributaire de l’évolution de ce dernier et des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Ses chiffres trimestriels publiés fin juillet ont reflété le ralentissement des affaires, mais ils étaient conformes aux estimations des analystes. L’action a chuté de 16% au cours des trois derniers mois.

Chute exagérée pour Umicore

Umicore , pour sa part, souffre du ralentissement du marché des véhicules électriques en Chine. L’action a été lourdement sanctionnée et affiche toujours une chute de 44% sur un an. Cinq "shorteurs" estiment apparemment que ce calvaire n’a pas encore touché à sa fin et ont emprunté 3,38% du capital.