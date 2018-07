Les cinq actions préférées de Jan Avonts

Jan Avonts est Senior Financial Analyst chez Leo Stevens & Cie. Il nous parle de ses actions coups de coeur.

TKH Group

TKH est un groupe néerlandais de produits high-tech dans le secteur des réseaux de fibres optiques, de la vidéosurveillance et des technologies de visualisation pour des applications industrielles. Le département qui produit des machines pour l’assemblage de pneus automobiles affiche de beaux résultats. D’autres applications pratiques comprennent notamment la reconnaissance des plaques d’immatriculation dans les parkings, des systèmes d’évacuation dans les tunnels, et les soins de santé à distance. Au cours du premier trimestre, TKH a réalisé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 10%, et la marge d’exploitation augmente régulièrement.

Brenntag

Brenntag est le leader mondial dans la distribution de produits chimiques. Cette entreprise allemande s’occupe de l’achat, du transport et du stockage des produits en vrac, et ensuite de l’emballage, de l’étiquetage et des mélanges pour arriver à plus de 10.000 produits chimiques distribués en petites quantités. Après quelques années difficiles, Brenntag est à nouveau sur les rails et affiche une belle croissance organique. Son réseau mondial, combiné à sa connaissance des marchés locaux, représente clairement un avantage concurrentiel pour attirer comme clients les multinationales, qui ont par ailleurs des exigences élevées sur le plan de la qualité.

Hella

Hella , entreprise familiale allemande, est le leader mondial de l’éclairage LED pour le secteur automobile. L’éclairage dans et autour des voitures devient de plus en plus important et innovant, et pas uniquement dans le segment haut de gamme. Par ailleurs, Hella dispose d’une vaste gamme de systèmes radars, de capteurs, de logiciels et d’électronique qui surfent sur les tendances actuelles du secteur automobile: voitures autonomes, motorisation électrique et numérisation. Pour les années à venir, Hella ambitionne d’augmenter son chiffre d’affaires de 5 à 10% par an.

Aalberts Industries

Aalberts est un groupe industriel diversifié focalisé sur les systèmes de distribution des liquides, de l’air et des gaz, par exemple les systèmes de ventilation, la climatisation, les installations de chauffage, les sprinklers, et les systèmes d’irrigation. En dehors du secteur de la construction, les principaux clients finaux font partie du secteur automobile et de l’industrie en général. Aalberts affiche une solide croissance organique complétée par des acquisitions ciblées. Grâce à sa recherche permanente d’efficacité, les marges augmentent régulièrement.

Krones