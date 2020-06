Les compagnies aériennes en hausse (Débriefing actions européennes)

La reprise de l'activité touristique et la réouverture progressive des magasins ont dopé les actions des compagnies aériennes et des centres commerciaux.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,43% et à Londres, le FTSE a pris 1,48%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a avancé de 0,94% et le Stoxx 600 de 1,33%. Les Bourses de Francfort et de Zurich sont restées fermées en ce lundi de Pentecôte. Les indices européens ont légèrement réduit leurs gains après l'annonce d'indices PMI manufacturiers dans la zone euro en légère progression au mois de mai mais toujours plombés par les mesures de confinement imposées par les gouvernements pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Tous les secteurs européens ont terminé en hausse: l'indice Stoxx banques a pris 2,64%, celui des ressources de base 2,09% et celui des transports et loisirs 3,04%. A Paris, où presque toutes les valeurs du CAC 40 ont progressé, Renault et PSA ont gagné respectivement 6,19%, et 4,61%.