Les compagnies d'électricité gagnantes avec l'inflation

Les marchés d'actions européens ont terminé leur dernière séance du mois sur une légère baisse, sur des prises de bénéfices. Le Stoxx 600 , même avec un recul de 0,38%, a enregistré son septième mois consécutif de hausse. Des déceptions économiques en Chine, après la publication d'un indice PMI non manufacturier en recul plus fort qu'attendu, ont pesé sur les places européennes. Les chiffres de l'inflation en zone euro ont aussi joué les trouble-fêtes.

Du côté des secteurs, le compartiment des services aux collectivités est le seul à avoir connu une progression ce mardi, avec un gain de 0,21%. Des titres comme Renovaveis (+4,84%) ont tiré leur épingle du jeu. Les compagnies d'électricité espagnoles profitent ces derniers temps de la hausse des prix du gaz et de l'électricité alors que la vague de chaleur en Espagne a fait grimper la demande pour des climatiseurs. Cette flambée a contribué à l'accélération de l'inflation dans la zone euro en août, son niveau le plus élevé en dix ans.

L'indice Stoxx des transports et loisirs a accusé l'une des plus fortes baisses, avec un repli de 0,85%, avec le secteur des télécoms (-1,4%). Les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord lundi pour retirer les États-Unis et cinq autres pays de la liste des pays jugés "sûrs" du point de vue sanitaire, ce qui implique des contrôles accrus pour les voyageurs. Air France-KLM, Ryanair, easyJet et IAG ont perdu entre 0,8% et 2,82%.