Les conséquences inattendues de l'envolée des FANG

Les stratégistes de Goldman Sachs soulignent ainsi dans un récent rapport qu'Apple, Microsoft et Amazon - qui représentent chacun plus de 5% de l'indice américain S&P 500 - sont les trois actions les plus sous-pondérées des fonds d'actions américaines à grande capitalisation. "Malheureusement pour un gestionnaire de fonds typique, ces actions ont rapporté respectivement 59%, 34% et 76% depuis le début de l'année. Facebook et Alphabet sont également entrés dans la liste d'actions les plus sous-pondérées ce trimestre."