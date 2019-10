À la Bourse de Paris, Suez a perdu 7,01% après avoir annoncé que son dividende resterait inchangé durant les deux prochaines années. Le numéro deux mondial de la gestion de l'eau et des déchets a dévoilé mercredi un plan stratégique baptisé "Shaping Suez 2030", qui vise à améliorer ses résultats en réalisant un milliard d'euros d'économies par an d'ici à 2023. "L'intention est très claire, c'est de maintenir le dividende au niveau de 0,65 euro dans les deux années qui viennent et de pouvoir ensuite le faire croître avec l'augmentation des résultats, à la fois en termes d'EPS (bénéfice par action) et de cash flow récurrent", a expliqué son directeur général Bertrand Camus.