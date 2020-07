Les craintes pour l'économie l'emportent sur les résultats

Les marchés européens ont terminé en baisse à cause des statistiques préoccupantes qui ont pris le pas sur plusieurs bons résultats trimestriels d'entreprises.

Au terme d'une nouvelle séance hésitante, les actions européennes ont terminé en baisse vendredi. Les investisseurs ont été confrontés, d'une part, à des statistiques traduisant l'important impact de la crise et, d'autre part, à des résultats encourageants. Les principaux indices boursiers européens ont finalement clôturé en recul. À Francfort, le Dax a perdu 0,54%. À Paris, le Cac 40 a abandonné 1,43%. À Londres, le FTSE 100 a cédé 1,54%.

La chute de 15% sur un an du PIB (produit intérieur brut) de la zone euro au deuxième trimestre, un peu plus lourde que prévu (-14,5% attendus en moyenne), montre l'ampleur du chemin à parcourir pour que l'économie européenne retrouve ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Pourtant, les résultats d'entreprises laissent entrevoir une lueur d'espoir.

Les bons chiffres des géants technologiques américains publiés jeudi soir ont permis aux valeurs techno européennes d'afficher l'une des plus nettes hausses sectorielles du jour. Dans ce compartiment, ASM International a grimpé de 2,61%, Infineon a progressé de 0,76% et STMicroelectronics s'est élevée de 0,63%.

Engie a bondi de 4,01%. Le groupe énergétique a vu son bénéfice quasiment réduit à zéro au premier semestre au lieu de 2,08 milliards d'euros un an plus tôt, mais il prévoit par ailleurs un retour progressif à la normale et il a lancé une révision stratégique de ses activités de services aux clients, comme les services d'optimalisation de la consommation énergétique, ce qui est une évolution positive, selon Citigroup.