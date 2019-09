Les craintes pour la croissance sont de retour (débriefing actions européennes)

L'activité manufacturière s'est contractée plus que prévu ce mois-ci dans la zone euro, montre l'indice PMI du secteur, qui s'est affiché à 45,6 alors que les économistes tablaient sur 47,3 après le niveau de 47 enregistré en août. De plus, le secteur des services semble désormais être aussi touché par le ralentissement de la croissance économique. Le PMI des services est ressortie à 42 après 53,5 en août, alors que les économistes attendaient 53,3.

L'indice PMI composite de la zone euro a atteint 50,4 ce mois-ci, soit tout juste au-dessus de la barre des 50 qui délimite une croissance et une contraction de l'économie. Les économistes le voyaient stable à 51,9. Autrement dit, l'activité économique ralentit bien plus que prévu en Europe, ce qui n'est pas sans inquiéter les investisseurs. Dans les salles de marchés, on entend à nouveau circuler l'hypothèse d'une prochaine récession.