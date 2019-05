Les cycliques affectent le Bel 20 (débriefing actions belges)

L'indice phare du marché belge a souffert des baisses d'Aperam, Ontex et ING, entre autres. Colruyt a subi des prises de bénéfice après un record. Le marché craint une réduction du dividende chez bpost.

Parmi les plus nettes variations des composants de l'indice belge, Aperam a cédé 2,21%. L'aciériste continue à souffrir des inquiétudes au sujet de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. De plus, les cours des métaux industriels ont nettement baissé. Enfin, Morgan Stanley a réduit son objectif de cours pour Aperam à 26 euros, contre 33 euros auparavant, la recommandation restant à "pondération en ligne".