Les cycliques en tête (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a bénéficié du retour de l'appétit pour le risque et de la remontée des taux obligataires. L'action Galapagos a fait l'objet de spéculations. Le titre MDXHealth s'est envolé.

L'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et le Mexique a laissé espérer un contexte international plus favorable aux affaires des entreprises exportatrices, tandis que les statistiques sur les exportations chinoises ont rassuré au sujet de la santé de l'économie mondiale.

Aperam poursuit son rebond

Ces informations favorables aux entreprises les plus exposées aux cycles économiques ont notamment conduit les investisseurs à plébisciter l'action Aperam , qui a pris 2,24%. Le titre de l'aciériste continue sa remontée après être tombé, il y a exactement une semaine, à son plus bas niveau de l'année en clôture, à 21,07 euros.

Umicore a également profité du regain d'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. L'action du spécialiste de la technologie des matériaux a grimpé de 2,43%. Le titre s'offre ainsi un joli rebond après avoir été mis sous pression vendredi dernier (-1,98%) à cause d'une note de Morgan Stanley qui s'inquiétait de la concurrence accrue dans la production de cathodes pour batteries destinées aux véhicules électriques. La banque d'affaires estimait notamment que l'offre dans ce domaine était partie pour augmenter plus vite que la demande mondiale, ce qui imposerait aux fabricants de poser des choix stratégiques en matière de volumes et de prix.