Les cycliques mènent la danse en Europe (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont largement effacé leurs pertes de la semaine dernière. Parmi les plus fortes hausses, ArcelorMittal a annoncé la cession de ses activités aux États-Unis.

Les principaux indices actions en Europe ont vivement rebondi ce lundi, à l'instar des places asiatiques et américaines. "Les investisseurs [ont] accueilli avec satisfaction les dernières données encourageantes en provenance de Chine. Le rallye des actions sera probablement de courte durée, car les investisseurs seront confrontés à plus d'incertitude et de volatilité en raison du programme chargé de cette semaine", a toutefois prévenu Pierre Veyret chez ActivTrades.