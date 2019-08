Les cycliques ont enfoncé le Bel 20 (débriefing actions belges)

Le retour de la guerre commerciale a provoqué des dégagements sur les titres Solvay, Aperam et Umicore, entre autres. ING a été victime des courtiers. Greenyard a plongé à cause des déboires d'une filiale.

Les craintes d’un nouveau ralentissement de l’économie dû à la guerre commerciale ont affecté les actions les plus sensibles à la conjoncture et les plus exposées au marché chinois. A cet égard, les titres Solvay (-4,62%), Aperam (-4,04%) et Umicore (-3,13%) ont été sanctionnés.