Les cycliques pèsent sur le Bel 20 (+débriefing actions belges)

Le Bel 20 a été emporté dans la spirale baissière due aux inquiétudes pour les valeurs technologiques, sur fond de guerre commerciale entre Etats-Unis et Chine. Les actions cycliques ont souffert.

L'escalade dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, marqué par la rupture de liens commerciaux entre des groupes technologiques occidentaux - y compris européens - et le chinois Huawei, fait craindre de nouvelles mesures nuisibles au commerce international. Ces perspectives inquiétantes ont pesé sur les valeurs les plus sensibles aux cycles économiques.