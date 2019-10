Les détails des taxes américaines rassurent les investisseurs

"Pour le moment, le montant total des droits de douane est très faible et je ne pense pas qu'il y aura des mesures de représailles. Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont certainement plus d'impact", a déclaré Claudia Panseri, chargée de stratégie chez UBS.

En première ligne, le titre Airbus a progressé car les sanctions américaines s’avèrent moins sévères que prévu. La liste des biens taxés publiée par Washington n'inclut que les avions et non les pièces détachées.

Parmi les autres sociétés touchées par les droits de douane imposés par les Etats-Unis, le soulagement est également manifeste. La taxation frappe les producteurs de vin, mais exclut les autres alcools. "Nous sommes surpris que le cognac, le champagne et les liqueurs françaises ne figurent pas sur la liste", écrivent les analystes de Jefferies dans une note. L'analyste de Jefferies Edward Mundy note également que parmi les whiskys, le scotch écossais et le whisky irlandais sont ciblés, mais ceux produits au Royaume-Uni comme le best-seller Jameson de Pernod Ricard (fabriqué en Irlande du Nord et non en République d'Irlande) semblent y échapper.