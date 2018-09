Les dividendes néerlandais bientôt plus attrayants

Le gouvernement des Pays-Bas confirme son intention de supprimer l’impôt sur les dividendes. Une très bonne nouvelle pour les investisseurs belges, friands des actions cotées en Bourse d’Amsterdam.

Les Pays-Bas ont confirmé leur intention de supprimer leur impôt sur les dividendes. Dans le discours prononcé par le Roi Willem-Alexander mardi, qui reprend les grandes lignes du budget du gouvernement, figure explicitement l’abandon de cette taxe, une mesure censée "récompenser le véritable entrepreneuriat". L’objectif, a encore précisé le souverain, est "d’attirer vers le pays les entreprises qui apporteront une valeur ajoutée à l’économie". Le Conseil d’État néerlandais a publié mardi un avis très critique sur cette mesure qui va, selon lui, "conduire à une perte substantielle de recettes fiscales".

Mais si on considère cette mesure à travers les yeux des investisseurs, elle s’apparente à un cadeau généreux. C’est notamment le cas pour les investisseurs belges: exit la retenue à la source néerlandaise, qui s’élève à 15% et qui s’ajoute au précompte mobilier également retenu en Belgique, constituant ainsi un double précompte injustifiable aux yeux de la plupart des boursicoteurs. Au passage, on pourra définitivement remiser au placard la convention préventive de double imposition belgo-néerlandaise qui n’était de toute manière d’aucun secours pour les Belges puisqu’elle prévoyait une imputation de la partie du précompte dépassant… 15%.

Ce sera une forme de retour à la normale pour les actionnaires belges d’Ahold Delhaize.

La future – il faudra attendre que la mesure soit mise en œuvre en pratique – suppression du précompte mobilier néerlandais implique que les dividendes perçus par des investisseurs belges outre-Moerdijk ne seront plus frappés que par le précompte mobilier belge qui s’élève à 30%.

Vue en plein écran Pour les actionnaires belges d'Ahold Delhaize, c'est la fin d'un double précompte injustifiable. ©Bloomberg

Ce sera une forme de retour à la normale pour les actionnaires belges d’Ahold Delhaize , qui étaient mécontents de voir leurs dividendes affectés par le double précompte depuis la fusion entre Ahold et Delhaize et la fixation du siège de la nouvelle entité fusionnée à Zaandam, au nord d’Amsterdam, faisant de l’ensemble une société de droit néerlandais. Lors du rapprochement entre Delhaize et Ahold, beaucoup de petits porteurs sont restés à bord malgré le double précompte car la politique de dividende du distributeur reste généreuse: le rendement du dividende dépasse 3%.

Ahold Delhaize n’est pas la seule action néerlandaise à figurer dans les portefeuilles belges. Interrogés à ce sujet juste avant l’été, des courtiers en ligne actifs en Belgique mentionnaient également des titres tels que Royal Dutch Shell ou Galapagos .

Selon Keytrade Bank, les actions cotées sur le Damrak les plus prisées par les Belges sont Ahold Delhaize, Royal Dutch Shell (dont le rendement du dividende atteint 5,4%) et ING (rendement de 5,4%). BinckBank y ajoute Galapagos (qui ne distribue aucun dividende, faute de bénéfice, ce qui est classique pour une biotech) et… l’action BinckBank (rendement du dividende: 5,6%). Chez Bolero, les néerlandaises préférées sont Ahold Delhaize, ING, NN Groep (rendement de 4,6%), PostNL (7%) et Bam Groep (2,6%).

Le rendement du dividende n’est toutefois pas le seul élément à prendre en compte au moment d’investir en Bourse d’Amsterdam. Si l’on recherche une société généreuse en matière de dividende, il faut encore s’assurer qu’elle sera capable de maintenir cette politique. Ainsi se méfiera-t-on des sociétés dont le ratio de distribution est très élevé.

Alors qu’Ahold Delhaize se limite à restituer 42,5% de son résultat net aux actionnaires, Royal Dutch Shell présente un "payout ratio" de 120%, ce qui le contraint à emprunter pour rémunérer les investisseurs. Idem pour Bam Groep (218%) et surtout BinckBank (297%) qui distribue près de trois fois ce qu’il gagne. Sur le Damrak, on trouve bien d’autres valeurs au rendement dividendaire attrayant, notamment dans l’immobilier, à l’instar de Wereldhave (7,5% de rendement). Mais son "payout" dépasse 180%.

La fin programmée du précompte néerlandais pose la question de la soutenabilité du précompte belge de 30%. Interrogé dans nos colonnes à ce sujet en juin dernier, Bruno Colmant, professeur à l’UCL et à l’ULB, mettait en évidence le déséquilibre: "À partir du moment où on a un marché boursier tel qu’Euronext, qui fusionne les Bourses belge, française et néerlandaise, les changements de fiscalité mobilière de nos voisins appellent à une remise en question en Belgique, estimait-il. De plus, à partir du moment où le marché s’internationalise, ce qui est bon pour la circulation du capital, il est un peu étonnant que la Belgique aille à contresens de l’histoire avec son doublement du précompte mobilier en cinq ans alors que les autres pays le réduisent." Voire le suppriment, peut-on ajouter aujourd’hui.