Les élections belges, un non-événement pour les marchés

Et après? Alors que les électeurs font encore la file pour remplir leur devoir civique, les spéculations vont bon train sur la majorité qui va se dégager de ces élections fédérales. Va-t-on assister à un nouveau blocage pour la formation d'un gouvernement au niveau fédéral? Et si oui, quelles en seraient les conséquences pour les marchés financiers?

Prévenons tout de go que l'impact d'un tel scénario sur la Bourse de Bruxelles ne sera que mineur, voire inexistant. Notre économie est trop ouverte pour qu'un blocage politique ait un réel impact sur nos sociétés cotées. Pour rappel, le Bel 20 , l'indice phare de la Bourse de Bruxelles, avait progressé de 12% entre juin 2010 et fin avril 2011 durant la crise politique. Avant d'être rattrapé par la crise de la dette et de perdre 30% entre mai et début décembre 2011.