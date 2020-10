Les énergies renouvelables ont le vent en poupe à Wall Street

NextEra Energy, leader américain dans le solaire et l'éolien, a vu sa capitalisation boursière dépasser celle d'ExxonMobil. Signe supplémentaire d'un changement de mentalité à la Bourse de New York.

La fin d'une époque, l'aube d'une nouvelle. Les investisseurs délaissent de plus en plus le secteur pétrolier au profit des énergies renouvelables. En témoigne l'ascension de NextEra Energy , producteur mondial d'énergies éolienne et solaire, dont la capitalisation boursière de 145,5 milliards de dollars vient de dépasser celle d'un titan de l'ancien temps: le géant pétrolier ExxonMobil (141,6 milliards).