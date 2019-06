Les ennuis continuent pour Boeing à Wall Street

La Bourse de New York a fini sur une note stable ou positive jeudi, dans un marché dont l'attention est entièrement focalisée sur le G20. La rencontre prévue samedi en marge du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping pourrrait permettra un déblocage des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Mais le rendez-vous a rendu la cote frileuse.

Séance volatile à New York avec des indices qui ont changé de direction à neuf reprises durant la journée. En cause, encore et toujours les négociations commerciales entre Pékin et Washington qui arrivent à un moment crucial avec la rencontre entre le président Trump et son homologue chinois ce samedi. Des rumeurs font état de conditions que la Chine présenterait aux Américains avant tout accord, ce qui a rendu les investisseurs nerveux.

À la cloche, le Dow Jones a abandonné 0,04%. L’indice vedette a été lesté par l’action Boeing. Elle a décroché de 2,94% après que la direction américaine de l’aviation civile a annoncé avoir identifié un nouveau dysfonctionnement potentiel susceptible d’affecter le 737 MAX de l’avionneur.

La hausse était plus franche pour le S&P 500 (+ 0,38%) et le Nasdaq (+ 0,73%). Les statistiques du jour ont été plutôt rassurantes : la croissance du PIB au premier trimestre a été confirmée à 3,1% et les promesses de vente immobilières ont augmenté plus que prévu en mai.

Le constructeur automobile Ford (+ 2,93%) a pris de la hauteur à l’annonce de son plan de restructuration européen qui entraînera au total la suppression de 12.000 emplois et la fermeture de six usines d’ici fin 2020.