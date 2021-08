Les entreprises belges cotées ont vu leurs bénéfices s’envoler au printemps

Les entreprises belges cotées n’avaient encore jamais enregistré une plus forte progression de leurs bénéfices qu’au deuxième trimestre de cette année, comme le révèle la lecture des rapports semestriels.

En moyenne, les entreprises du Bel20 ont vu leurs bénéfices nets bondir de 87% au printemps. Si l’on y ajoute les petites et moyennes entreprises cotées, la hausse est encore plus spectaculaire: +160% . Une performance qui surclasse le doublement des bénéfices que les sociétés cotées avaient enregistrés au premier semestre de 2010, lorsque l’activité des entreprises avait rebondi au sortir de la crise financière.

Les entreprises du Bel20 ne sont cependant pas encore revenues, en termes absolus, à leur niveau de bénéfices d’avant la crise sanitaire. L’an dernier, durant la même période, les confinements avaient fait chuter les bénéfices de 58% en moyenne. Le redressement est tout de même plus puissant que prévu . Ainsi, les bénéfices ont dépassé en moyenne de 20% les attentes des analystes . Durant les années pré-covid, les entreprises n’y parvenaient qu’à hauteur de 5 à 6%.

Les entreprises belges cotées à Bruxelles performent légèrement mieux que leurs consœurs européennes composant l’indice Stoxx 600. Selon les analystes, ces dernières devraient afficher une hausse moyenne de 151% de leurs bénéfices, avec des progressions encore plus spectaculaires pour les groupes industriels qui ont pleinement profité de la forte reprise de la demande. La vigueur de la reprise économique, qui dope les ventes, combinée à la baisse des coûts intervenue pendant la crise, explique l’explosion des bénéfices. "De nombreuses entreprises ont aussi pu majorer leurs prix" , souligne Patrick Casselman, analyste actions chez BNP Paribas Fortis.

Cet effet a été très puissant pour les entreprises de matériaux et chimiques , comme Aperam, Solvay, Umicore et Bekaert qui ont vu leur bénéfice net quadrupler en moyenne. "Les pénuries observées pour certaines matières premières ont entravé le jeu habituel de la concurrence sur les prix dans le secteur", explique Patrick Casselman.

Mais la hauteur des marges brutes ainsi obtenues - 18% en moyenne à la fin juin pour les entreprises du Bel20 - ne devrait pas se maintenir au second semestre, estime Siegfried Top, stratégiste actions chez KBC Asset Management. De nombreuses entreprises, notamment Agfa et Tessenderlo, ont déclaré que l’inflation des coûts se fait déjà sentir actuellement. Pour AB InBev, la plus grande entreprise du pays, la hausse des cours des matières premières, comme des coûts du transport, était déjà palpable au premier semestre, ce qui explique sa moindre performance bénéficiaire par rapport à la tendance générale.