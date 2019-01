Les entreprises les plus "vertes" se distinguent en Bourse

Parmi ces entreprises figurent également Johnson & Johnson , Nestlé , China Mobile et Microsoft . On retrouve aussi Bouygues , Carrefour , Danone , EDF , Kering , PSA , Saint-Gobain ou encore Schneider Electric . Parmi les efforts mis en oeuvre par les entreprises de la liste A, le CDP souligne l'initiative du fabricant danois de jouets Lego qui a mis au point des éléments de plastique végétal à base de canne à sucre. Le groupe sud-coréen d'électronique LG Display a lui développé et investi entre 2013 et 2017 dans plus de 150 technologies destinées à réduire la consommation d'eau, note encore le CDP.