Les fabricants de puces bondissent à Wall Street

La Bourse de New York a terminé mercredi en ordre dispersé après son repli de la veille sous l'effet de signaux contradictoires sur le commerce et d'un rebond des valeurs technologiques.

Les marchés US ont entamé la séance du bon pied, engrangeant les points grâce aux espoirs d’avancées dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin avant la rencontre samedi entre les Présidents américain et chinois. Les valeurs sensibles au dossier, comme Boeing (+ 1,58%) et Caterpillar (+ 1,07%) en ont profité pour reprendre des couleurs.