Les financières pèsent à la Bourse de New York

Wall Street a clôturé sans direction mercredi, freinée par les valeurs financières, le Nasdaq ayant fini en légère hausse grâce aux valeurs technologiques. Des données économiques dévoilées mercredi montrant que les employeurs privés américains avaient licencié 20 millions de travailleurs en avril n’ont pas manqué de souligner à nouveau auprès des investisseurs les retombées économiques désastreuses de la pandémie de coronavirus. Par conséquent, les financières, qui surpassent souvent les performances des autres secteurs lorsque les perspectives économiques s’améliorent, ont chuté. Prudential Financial et Cincinnati Financial ont respectivement reculé de 7,88% et 9,97%. Le Dow Jones a ainsi perdu 0,91% à 23.664,64 points, tandis que le S&P 500 a cédé 0,70% à 2.848,42 points.