Ageas sous pression, Fagron en échappée (+Briefing actions)

L'humeur est maussade ce mercredi sur les marchés européens, la guerre commerciale entre les USA et ses partenaires limitant l'attirance pour des investissements risqués.

• La tendance

A Bruxelles, le Bel 20 a effacé une partie de ses pertes et limitait son repli de 0,28% vers midi. L’indice des valeurs en continu tentait, pour sa part, une incursion en territoire positif (+0,14%).

Au sein du Bel 20, les valeurs financières sont à la peine. Ageas, ING et KBC se contractent respectivement de 1,8%, 0,6% et 0,5%. On pointera également le recul de 0,8% de Solvay. Les autorités européennes vont mener une enquête approfondie sur le rachat de l’activité nylon de Solvay par BASF.