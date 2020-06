Les futurs résultats de Shell seront "historiquement faibles"

La compagnie pétrolière a subi de plein fouet la crise du Covid-19 et la chute des cours du brut ces derniers mois. Ce qui l'oblige à acter des dépréciations d'actifs.

Assistons-nous à une période charnière pour le secteur pétrolier? De part et d'autre de l'Atlantique, de grands groupes doivent acter d'importantes dépréciations d'actifs, voire déposer le bilan, en raison de la chute de la demande mondiale et des prix du brut. Dernier exemple en date: Royal Dutch Shell . Toutes ses activités - que ce soit la production de pétrole, la vente aux stations-service ou le transport de gaz naturel liquéfié - ont souffert cette année.

À tel point que le groupe anglo-néerlandais va passer une charge de dépréciation d'actifs de 15 à 22 milliards de dollars (entre 13,4 et 19,6 milliards d’euros) dans ses comptes du deuxième trimestre. "Cela confirme nos prévisions d'une période historiquement faible", estime Will Hares, senior analyste chez Bloomberg Intelligence. "Nous nous attendons notamment à des bénéfices négatifs, des marges de raffinage très faibles et un effet de levier au bilan qui atteindra probablement un niveau record."