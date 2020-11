Les gagnants de la crise se rebiffent (Débriefing actions étrangères)

L'aggravation de la situation sanitaire dans de nombreux pays a plombé le moral des investisseurs. Les valeurs bancaires et celles liées au pétrole ont été délaissées.

Un jour après avoir pointé leur nez à leurs niveaux d'avant-crise, les indices européens sont redescendus de leur nuage. L'évolution inquiétante de l'épidémie de New York à Tokyo a refroidi les investisseurs. Les crispations sur le plan de relance européen ont également pesé sur les échanges. Et l es bonnes nouvelles du jour de plusieurs laboratoires sur leur vaccin expérimental ne sont pas parvenues à redonner du tonus à la tendance .

Le CAC 40 , en repli de 0,67%, est repassé sous les 5.500 points. Le DAX 30 de Francfort a lâché 0,88% et le FTSE 100 londonien a perdu 0,80%.

L'action Bouygues (0,77%) n'a pas résisté à la morosité des marchés malgré la publication par le groupe télécoms français d'une forte amélioration de ses résultats au troisième trimestre, ce qui lui permet de revoir à la hausse ses perspectives pour le second semestre.

Vallourec a chuté de 10% après avoir annoncé une perte nette de 636 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année et la suppression d'environ 1.050 postes.

Idem à Londres où la Royal Mail (+6,48%) a fait des étincelles. Le groupe postal britannique a pourtant essuyé une perte au premier semestre, mais ses recettes provenant des livraisons de colis, dopées par les confinements et la pandémie, progressent et dépassent désormais celles du courrier.



S.N avec Reuters et AFP