Les gagnants et les perdants de l'avalanche des résultats (+Briefing)

Les marchés européens poursuivent sur leur tendance haussière de jeudi profitant toujours de l'apaisement dans les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

• Euronext Bruxelles

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce vendredi matin pour la dernière séance du mois, profitant toujours de l'accalmie dans les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et des avancées politiques en Italie.

Umicore (+1,8%) est en tête des hausses. WDP (+1%) et Aperam (+0,8%) lui tiennent compagnie. AvH reste inchangée après la publication de son bilan semestriel. Seules trois valeurs du Bel 20 sont à la peine : UCB (-0,5%), Ontex (-0,2%) et Ageas (-0,2%).

Hors Bel 20, les résultats de Ter Beke , Smartphoto et Eurocommercial sont salués avec des gains respectifs de 6,5%, 5,9% et 3,2%.

En revanche, ceux de Bone Therapeutics (-2,3%), CFE (-2,5%), Van de Velde (-1,8%) et Resilux (-1,5%) sont sanctionnés.

Notons encore les gains de Roularta (+2,9%) et de MDxHealth (+2,7%) qui arrête l’hémorragie après sa chute d’hier.

• Le briefing actions belges

>Avec un résultat opérationnel en baisse de 21% et un endettement financier net en hausse de 28% proche du milliard d’euros, on ne peut pas dire que les chiffres clés du premier semestre sont au beau fixe au niveau du groupe CFE . Mais la direction dit sortir son épingle du jeu face à la concurrence et promet une embellie avant la fin de l’année. Notre article.