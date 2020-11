Les géants chinois de la tech bientôt recadrés par Pékin

Le gouvernement de Xi Jinping poursuit sa croisade contre les pratiques monopolistiques dans le secteur de la technologie. Après avoir suspendu l’introduction en bourse (IPO) d’Ant Group à Shanghai, les autorités chinoises tentent désormais de réduire l'influence croissante de sociétés comme Alibaba et Tencent en préparant une réglementation plus stricte. Concrètement, celle-ci vise à freiner les comportements anticoncurrentiels tels que la collusion sur le partage de données sensibles sur les consommateurs, les alliances pour évincer les plus petits concurrents et le subventionnement de services à un coût inférieur pour éliminer les concurrents.