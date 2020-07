Les indices européens sans direction (débriefing actions européennes)

Face à la propagation du coronavirus et aux tensions renouvelées entre les Etats-Unis et la Chine, les investisseurs ont préféré rester sur leurs gardes.

Les indices boursiers européens sont restés hésitants, lundi, les investisseurs ayant joué la carte de la prudence face aux risques plus marqués qu'auparavant pesant sur l'économie mondiale. En clôture, le Cac 40 français a perdu 0,34% et le FTSE 100 britannique a cédé 0,20%. A Francfort, le Dax a clôturé inchangé par rapport à vendredi soir. Il a résisté notamment grâce aux bons résultats de SAP .

L'action de l'éditeur de logiciels pour entreprises a avancé de 2,70%. Le groupe allemand a publié des chiffres trimestriels conformes aux attentes et il a relevé ses prévisions de génération de liquidités pour l'ensemble de l'année. SAP prévoit en outre de placer en bourse sa filiale Qualtrics, dont il compte néanmoins rester l'actionnaire majoritaire.

La décision du Royaume-Uni de placer en quarantaine les personnes revenant d'Espagne a particulièrement pesé sur l'ensemble du secteur du voyage et des loisirs. Ainsi, les actions des compagnies aériennes ont souffert, à l'instar de l'allemande Lufthansa qui a perdu 5,06%. Les titres du secteur de l'horeca ont également été sous pression. Par exemple, le cours du groupe hôtelier français Accor a cédé 3,54%. L'action du voyagiste TUI a dévissé de 11,70%. Le groupe allemand a annoncé l'annulation de tous les séjours de clients britanniques en Espagne à partir de lundi et jusqu'au 9 août, à cause de la quarantaine imposée par le gouvernement britannique.