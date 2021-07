Les inondations pénalisent KBC et Ageas

L'impact financier incertain des inondations en Belgique a pesé sur les actions Ageas et KBC.

KBC et Ageas ont reculé suite aux craintes de l'impact financier des inondations en Belgique. Les résultats d'entreprises ont été accueillis de manière diverse sur les marchés.

Les marchés d'actions ont chuté ce vendredi en raison de craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale. Ceux-ci ont relégué au second plan les nombreux résultats d'entreprises publiés durant la séance. "D'une part, le bon début de la saison des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis et la rhétorique conciliante des banques centrales ont continué de fournir un soutien. D'un autre côté, plusieurs facteurs ont pesé sur les perspectives, notamment des données d'activité plus faibles en Chine, signes d'un pic de croissance et de bénéfices" a souligné Silvia Dall'Angelo, économiste chez Federated Hermes.

Le Bel 20 a pris 0,13%, mais l'AEX a perdu 0,39% et le CAC 40 0,51%. À Francfort, le Dax a lâché 0,57% et, à Londres, le FTSE 100 a baissé de 0,06%. L'Euro Stoxx 50 a reculé de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,51%.

Le secteur des voyages a connu une remontée de 0,36% ce vendredi grâce aux propos tenus la veille par le président des États-Unis. Joe Biden a indiqué que le pays examine désormais la possibilité de lever l'interdiction d'entrée des voyageurs européens sur le territoire américain. Au sein du compartiment, Whitbread a pris 1,74%, Intercontinental Hotels 1,66% et IAG , la maison mère de British Airways, a gagné 1,46%.

Swedbank applaudi, le luxe boudé

Les sociétés qui ont publié leurs résultats ont reçu un accueil divers des investisseurs ce vendredi. Swedbank a progressé de 2,9% après avoir annoncé des bénéfices meilleurs que prévu grâce à un marché des crédits en pleine forme et des revenus de commission record.

En revanche, Richemont , qui avait démarré en hausse, a terminé en recul de 0,89%. Le groupe propriétaire de Cartier a pourtant indiqué avoir doublé ses ventes grâce au marché américain où ses marques de bijouterie ont été très prisées.

Un autre acteur du secteur du luxe, Burberry , a subi le même sort après la publication de ses résultats. Le groupe a fait état d'un bond de 90% de ses ventes à magasins comparables au premier trimestre, qui renouent avec des niveaux d'avant la pandémie, tirées par la maroquinerie et les vêtements d'extérieur. Mais les investisseurs n'ont pas été séduits. Le titre a perdu 5,02%.

Le groupe Puma n'a pas eu davantage de succès auprès des investisseurs. Il a relevé ses prévisions de ventes pour cette année, après un deuxième trimestre en forte hausse, porté par son marché américain. L'action a lâché 0,84%.

Rio Tinto a dit s'attendre à des résultats exceptionnels ce mois-ci en raison de la flambée des prix des matières premières.

Ericsson a, lui, été sanctionné durement (-8,54%)sur les marchés après avoir publié des résultats sous les attentes des analystes au deuxième trimestre. L'équipementier suédois a dit s'attendre à être pénalisé en Chine par le récent bannissement de son principal concurrent, le géant chinois Huawei, des appels d'offres 5G en Suède.

Rio Tinto a baissé de 3,44% après avoir annoncé une chute de 12% de ses expéditions en minerai de fer en raison de tempêtes qui ont affecté ses activités en Australie. Le producteur a toutefois dit s'attendre à des résultats exceptionnels ce mois-ci en raison de la flambée des prix des matières premières.

Ageas et KBC plombés par les inondations

À Bruxelles, le bancassureur KBC et le groupe d'assurances Ageas ont perdu 1,99% et 2,64% respectivement en raison des inondations en Belgique, dont l'impact financier ne s'avère pas encore clair. Les assureurs n'ont pas caché jeudi que les dégâts causés par les inondations seront parmi les plus importants de ces dernières années.

3,71% Galapagos a rebondi de 3,71% au lendemain de son plongeon de 13,28% suite à des résultats cliniques.