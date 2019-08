Les investisseurs apprécient le retour au calme (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont bien accueilli les signes d'apaisement entre les États-Unis et la Chine, même si aucun signe concret n'a été démontré. Le secteur immobilier a subi les craintes d'un encadrement trop strict des loyers en Allemagne.

Le CAC 40 a progressé de 0,45%, le DAX allemand de 0,40%. À noter que la Bourse de Londres était fermée ce lundi. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté reculé de 0,02%, malgré le soutien des secteurs automobile (+1,11%) et de la construction (+0,36%).

Le compartiment immobilier a par contre signé l'une des plus fortes baisses sectorielles en Europe (-0,30%), plombé par les valeurs allemandes. Selon la presse locale, la ville de Berlin envisage un projet très strict d'encadrement des loyers. Ce plan, très critiqué, limiterait à près de 8 euros par mètre carré le loyer des biens construits avant 2014. À la Bourse de Francfort, Deutsche Wohnen et Vonovia ont perdu respectivement 2,96% et 0,62%.