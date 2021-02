Les investisseurs croient en un "happy end" pour Kinepolis

Kinepolis fait de la résistance. Le gestionnaire de salles de cinéma a accueilli seulement 12,1 millions de visiteurs l'an dernier (-70,1% par rapport à 2019) , contre les 45 millions de visiteurs attendus. Mais "grâce à un contrôle rigoureux des coûts et aux mesures prises", la perte d'Ebitda ajustée pour les loyers a été limitée à -14 millions d'euros . Ce qui représente tout de même une chute de 109,8% par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe garde toutefois bon espoir. "Avec une réserve de liquidités de 171 millions d'euros au début de cette année, Kinepolis peut tenir bon pendant longtemps encore et nous pouvons dire avec certitude que notre entreprise traversera cette crise", affirme son CEO Eddy Duquenne dans un communiqué .

Le bilan "le plus sain parmi ses pairs"

Du côté des analystes, l'optimisme est toujours présent. "Les résultats annuels de Kinepolis montrent comme prévu un coup dur en raison de la pandémie, avec une baisse substantielle du nombre de visiteurs et de sa rentabilité", résume-t-on chez Kepler Cheuvreux, dont la recommandation reste à "acheter". " Les fondamentaux de l'entreprise restent cependant solides , ce qui est de bon augure pour le jour où les salles pourront rouvrir". Le courtier table sur une réouverture des cinémas en juin .

Le bilan de Kinepolis "reste le plus sain de l'industrie, soutenu par la forte proportion de bâtiments propres", pointe pour sa part Kris Kippers, de Degroof Petercam ("acheter"). "Avec une consommation de trésorerie inférieure à 6 millions d'euros par mois, le groupe est capable de faire face à la situation actuelle, contrairement à la plupart de ses pairs." L'analyste estime même que Kinepolis est bien placée pour sortir plus fort que ses concurrents et en saisir les opportunités.