Les investisseurs font fi de leurs craintes le temps d'une séance (débriefing actions européennes)

La compagnie aérienne britannique Easyjet (+2,35%) a passé un accord avec le constructeur aéronautique français Airbus (+1,62%) pour repousser à 2027 et 2028 la livraison de 22 appareils qui était prévue entre 2022 et 2024, afin de préserver ses liquidités. Le groupe aérien ajoute que 15 dates de livraison prévues seront également déplacées entre 2022 et 2024 "pour s'ajuster plus précisément aux besoins saisonniers". Le nombre total d'appareils de la famille Airbus A320 NEO commandés reste toutefois inchangé.