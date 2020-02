Les investisseurs inquiets pour la pérennité du dividende de Proximus

Nous pensons que Proximus optera pour quelques années d'endettement supplémentaire avec des investissements en capital plus élevés et un dividende stable.

Davantage de risque

Est-ce tenable? Stefaan Genoe, analyste chez Degroof Petercam, pose la question: "La principale question concernera le niveau d'investissements dans le déploiement accéléré de la fibre optique jusqu'au domicile des clients, soit via un effet de levier supplémentaire du bilan (augmentation de l'endettement, ndlr), soit via une réduction du dividende . Nous pensons que l'entreprise optera pour quelques années d'effet de levier supplémentaire avec des investissements en capital plus élevés et un dividende stable."

Une entreprise plus endettée présente davantage de risques pour l'investisseur, ce qui peut expliquer la chute de l'action. Pour un retour à plus de sérénité en Bourse, il faudra que les investissements de Proximus portent leurs fruits rapidement. Or, la concurrence est de plus en plus rude...