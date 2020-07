Les investisseurs misent sur la relance à New York

Wall Street a clôturé sans direction ce mardi, les investisseurs misant sur de nouvelles mesures de relance du gouvernement pour soutenir la reprise. Les valeurs financières, industrielles et énergétiques ont été les plus performantes, alors que les investisseurs sont retournés vers les valeurs cycliques. Une chute des techs – -1,83% pour Amazon, -1,38% pour Apple ou encore -1,50% pour Facebook – a toutefois plongé le Nasdaq dans le rouge, perdant 0,81% à 10.680,36 points. De leur côté, le Dow et le S&P 500 ont avancé respectivement de 0,60% à 26.840,40 points et 0,17% à 3.257,30 points.