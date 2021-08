Les investisseurs ne veulent plus voir Zoom sur leur écran

Zoom a présenté des résultats supérieurs aux attentes. Mais avec le retour du travail en présentiel, la croissance de ses ventes risque de prendre un coup.

Qu'importent les chiffres, pourvu que les perspectives soient bonnes. Cette phrase résume grossièrement la principale leçon à tirer de (à peu près) chaque saison des résultats. En témoigne la réaction des investisseurs à la lecture du - pourtant solide - rapport trimestriel du groupe américain Zoom Video Communications publié lundi soir.

1,02 milliard de dollars Zoom Video Communications a enregistré des ventes dépassant le milliard de dollars en trois mois, un résultat supérieur aux attentes des analystes (990 millions).

Le fournisseur du logiciel de visioconférence y indique avoir dégagé, pour la première fois de son histoire, un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars entre mai et juillet. Cela représente un bond de 54% de ses ventes sur un an. Le bénéfice net, de son côté, a augmenté de 70%, passant de 185,7 à 316,9 millions de dollars.

"Aujourd'hui, nous sommes une marque mondiale comptant plus d'un demi-million de clients avec plus de 10 employés, ce qui, selon nous, nous positionne extrêmement bien pour soutenir les organisations et les individus qui cherchent à réinventer le travail, les communications et la collaboration", a souligné Eric Yuan, le fondateur et CEO de Zoom Video Communications.

Un ralentissement plus rapide que prévu

Et pourtant... L'action Zoom perdait plus de 10% en après-bourse. Le hic, c'est que le vent commence à tourner. Les employés reviennent progressivement sur leur lieu de travail. Les besoins d'un logiciel de téléconférence s'amenuisent au fil des mois.

"Nous nous attendions à ce ralentissement vers la fin de l'année, mais cela s'est produit un peu plus rapidement que prévu." Kelly Steckelberg CFO de Zoom Video Communications

La société américaine table ainsi sur une croissance de son chiffre d'affaires de "seulement" 30% pour le trimestre actuel et de 15% pour les trois derniers mois de son exercice fiscal décalé 2021-2022.

"Nous nous attendions à ce ralentissement vers la fin de l'année, mais cela s'est produit un peu plus rapidement que prévu", a reconnu son directeur financier Kelly Steckelberg. "Le principal problème est la vitesse à laquelle l'activité ralentit", s'inquiète Pat Walravens, analyste chez JMP Securities.

Pour mémoire, les revenus de Zoom ont augmenté de 369% au quatrième trimestre 2020-2021, de 191% au premier trimestre 2021-2022 et de 54% au cours des trois derniers mois. Par ailleurs, "beaucoup de gens ont déjà acheté la solution basique de visioconférence, alors la question est de savoir ce que Zoom peut maintenant vendre à ses clients".

Certains observateurs estiment que l'entreprise pourrait contrebalancer le ralentissement de sa croissance via des acquisitions et en développant sa plateforme. Rappelons que Zoom a récemment annoncé le rachat du fabricant de logiciels de centre d'appels Five9 pour 14,7 milliards de dollars, et de Kites, une entreprise qui aide à la traduction en temps réel.