Les investisseurs rassurés sur l'économie (+débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont largement rebondi ce mardi, portés par les espoirs dans une reprise économique en V. "La séance a été encouragée à la fois par les records du Nasdaq lundi et encore mardi, ainsi que par les statistiques de l'indicateur avancé PMI en France, qui passe le niveau d'expansion et est supérieur aux attentes", souligne Daniel Larrouturou, gérant actions à Dôm Finance. Ces chiffres "témoignent de la réalité de la reprise de l'économie française et plus largement de l'économie européenne".