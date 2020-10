Les marchés croient au rachat de KPN par le fonds EQT

Les investisseurs donnent du crédit à une possible montée du fonds d'investissement suédois EQT dans le capital de KPN. L'opération, encore dans une phase embryonnaire, serait la plus grosse acquisition de l'histoire du fonds de la famille Wallenberg.

De nombreux barrages

Ce qui fait dire à Emmanuel Carlier, de la banque Kempen, que les chances de succès d'une OPA amicale sont maigres. Avant EQT, l'opérateur mexicain America Movil, en 2013 (America Movil avait alors mis plus de 7 milliards d'euros sur la table; ildétient à présent 16% de KPN), et l'an dernier, le fonds canadien Brookfield ont vu leurs approches être rejetées par KPN.

Grimper dans le capital d'un ex-opérateur public implique des tractations avec les autorités nationales. Le gouvernement néerlandais a en outre adapté sa législation en mai dernier pour renforcer son pouvoir de décision en la matière et bloquer toute prise de contrôle jugée "hostile". Les statuts de KPN prévoient également la possibilité de faire de même via la fondation KPN, une structure officiellement indépendante mais qui peut exercer un droit d'option pour acheter de nouvelles actions lui allouant près de 50% des droits de vote. Et, comme le notent les analystes de Berenberg, "si aucun accord n'est trouvé entre la direction et EQT, tout rachat sera perçu comme hostile".