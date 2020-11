Les marchés européens en hausse malgré l'absence d'une vague bleue

La vague bleue attendue par les investisseurs ne s'est pas produite et a provoqué une hausse du dollar et des obligations d'Etat américaines. Les Bourses européennes montent

Après avoir lâché plus de 1% à l'ouverture, les marchés d'actions ont inversé la tendance, dans une volatilité élevée. En revanche, sur le marché des changes, l'euro a reculé face au dollar.

La course présidentielle étonnamment serrée a stimulé en particulier les bons du Trésor et le dollar. Alors que les résultats état par état ont refroidi les attentes d'une victoire décisive, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont chuté de 12 points de base, en bonne voie pour la plus forte baisse quotidienne depuis avril. Les taux longs américains ont évolué dans une fourchette de 22 points de base.