Les marchés européens en plein doute (débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a cédé 0,30% à 4.896 points. L'indice vedette de la Bourse de Francfort était logé à la même enseigne (-0,51%). Londres , qui a mieux résisté avec des statistiques plus favorables que celles de ses voisins européens, a lâché 0,19% et reste au-dessus des 6.000 points, soit son niveau à l'ouverture des marchés lundi dernier.

La majorité des valeurs présentes dans l'indice regroupant les 50 plus grandes capitalisations en zone euro n'ont pas pris le moindre points ce vendredi.

Les banques ont particulièrement souffert. BNP Paribas a abandonné 1,65% et sa concurrente Société Générale a glissé de 1,98%. Idem pour Deutsche Bank qui a perdu un peu plus de 1%.

Les constructeurs auto faisaient également la moue avec des replis marqués pour Peugeot (-2,05%), plus forte baisse à Paris, et pour Daimler (-1,98%), plus forte baisse à Francfort.