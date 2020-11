Les marchés européens jouent les équilibristes (débriefing actions étrangères)

Les marchés européens ont terminé sur une note prudente ce lundi, les investisseurs faisant le tri entre l'annonce du candidat-vaccin d'AstraZeneca et les premiers résultats des enquêtes mensuelles PMI d'IHS Markit qui ont confirmé un risque de récession en zone euro pour le dernier trimestre de l'année.

"La raison pour laquelle les marchés ne se sont pas emballés c'est qu'il s'agit de la troisième annonce de vaccin et dans une certaine mesure les résultats sont déjà intégrés", explique Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Parmi les quelques secteurs en hausse, on retrouve principalement des valeurs cycliques comme celles liées à l'énergie (+3,10%) ou aux matières premières (+1,72%). À l'inverse, des compartiments plus défensifs comme celui de la santé (-1,07%) et celui des télécoms (-1,05%) ont été délaissés.