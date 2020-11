Les marchés européens peu inspirés en l'absence de Wall Street (débriefing actions étrangères)

Le pétrole fait une pause

A la baisse, le secteur européen du pétrole et du gaz s'est replié en même temps que les cours du baril. Total a lâché 1,09%. Idem pour les concurrentes cotées à Londres, BP et Shell qui ont reculé de 1,55% et 0,50%. Après quatre séances de progression, le prix du pétrole a repris son souffle. Il est encore en course pour afficher la meilleure performance mensuelle de son histoire grâce aux progrès sur les vaccins qui pourraient mettre fin à la pandémie et relancer la demande de carburant.