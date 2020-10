Les marchés européens prennent froid (débriefing actions étrangères)

Humeur maussade sur les marchés européens ce mardi, les investisseurs devant digérer une accumulation de mauvaises nouvelles. Sur le front sanitaire, d'abord. Les craintes d'un nouveau reconfinement dans plusieurs zones en Europe ont refroidi les amateurs d'actifs risqués. Rien de très jovial non plus sur le plan politique avec une nouvelle bisbrouille diplomatique entre Pékin et Washington et un dossier du Brexit au point mort.