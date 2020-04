Les marchés incapables de tenir un rebond durable (+débriefing actions européennes)

Le deuxième trimestre a commencé dans la douleur pour les marchés européens. En particulier pour les secteurs bancaire et automobile.

Les principaux indices actions en Europe ont clôturé dans le rouge vif mercredi, plombés par de nouveaux indicateurs macro en baisse et le ton peu rassurant de Donald Trump face à l'épidémie de Covid-19. Le Président américain a déclaré mardi soir que ses concitoyens doivent s'attendre à deux semaines "très douloureuses" .

"Les investisseurs sont encore fébriles en dépit du soutien massif des banques centrales et des Etats-Unis et vont devoir naviguer pendant plusieurs semaines dans un environnement de marché marqué par de très mauvaises statistiques et une prolongation des mesures de confinement dans plusieurs pays jusqu'à fin avril/début mai dans le meilleur des scénarios", prévient Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.